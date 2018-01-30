Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против РФ

Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России

«Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады"», — пояснил он. Актер Павел Майков , который снялся в роли Пчелы в «Бригаде», заявил, что этот сериал — преступление против страны. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва»

По словам Майкова, вред сериала заключался в том, что «мальчики хотели стать бандитами».

«Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — подчеркнул актер.

Он добавил, что «Бригада», вероятно, стала популярной из-за своеобразного образа Робина Гуда.