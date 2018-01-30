Ещё
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: кадр из сериала
Актер Павел Майков, который снялся в роли Пчелы в «Бригаде», заявил, что этот сериал — преступление против страны. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».
«Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады"», — пояснил он.
По словам Майкова, вред сериала заключался в том, что «мальчики хотели стать бандитами».
«Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — подчеркнул актер.
Он добавил, что «Бригада», вероятно, стала популярной из-за своеобразного образа Робина Гуда.
«Тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа», — сказал Майков.
Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла в 2002 году. Сериал включает 15 эпизодов, главные роли в нем, кроме Майкова, исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей Панин.
Lenta.ru: последние новости
Осужденный за детской порно актер из «Хора» покончил с собой У Табакова ухудшилось состояние и начались судороги Киркорова засмеяли за штаны Supreme и сравнили с маляром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире228
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео48
Найден мертвым актер Марк Саллинг14
Лавров отреагировал на «кремлевский доклад»98
«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России63
Видео
01:18
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире
Общество
04:34
В США рассказали о сроках введения новых санкций
Политика
02:06
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Политика
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:11
Дворовые разборки: за «скорой» приехали следователи
Происшествия Статьи
00:04
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео
Армия
04:34
За «кремлевским докладом» последуют санкции
Политика
00:51
ЧП у метро «Улица 1905 года»: пострадали 10 человек
Происшествия
00:56
Семьи жертв крушения на Украине MH17 выиграли иск
Происшествия
02:37
Гудзееву уличили в обмане Шаляпина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение