Больной раком Караченцов ослабел

О состоянии прославленного артиста Николая Караченцова рассказал его сын Андрей. По словам наследника, актер несколько ослабел после очередного курса химиотерапии.

"После четвертой химиотерапии послабее, но держится более или менее", — цитирует Андрея Караченцова РЕН ТВ. Сын актера отметил, что консилиум врачей должен собраться на следующей неделе. Внимательно следящие за здоровьем Николая Караченцова журналисты выяснили, что недавно некогда популярный, любимый миллионами актер прошел новый курс химиотерапии. С представителями СМИ поговорил его сын Андрей. Однако лечение прошло не очень благотворно для артиста.

Отметим. что буквально на днях Николай Караченцов был госпитализирован. "Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие. Коля большой жизнелюб и борец. Когда я ему сказала, что у него рак, он не отчаялся. Сказал лишь: "Как прожить долгую жизнь без страстей и преодоления трудностей?" — откровенничала с журналистами супруга артиста, актриса Людмила Поргина.