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Больной раком Караченцов ослабел
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Больной раком Караченцов ослабел 

Дни.ру 1 час назад
О состоянии прославленного артиста Николая Караченцова рассказал его сын Андрей. По словам наследника, актер несколько ослабел после очередного курса химиотерапии.
>> Караченцов попал в больницу
Внимательно следящие за здоровьем Николая Караченцова журналисты выяснили, что недавно некогда популярный, любимый миллионами актер прошел новый курс химиотерапии. С представителями СМИ поговорил его сын Андрей. Однако лечение прошло не очень благотворно для артиста.
"После четвертой химиотерапии послабее, но держится более или менее", — цитирует Андрея Караченцова РЕН ТВ. Сын актера отметил, что консилиум врачей должен собраться на следующей неделе.
Отметим. что буквально на днях Николай Караченцов был госпитализирован. "Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие. Коля большой жизнелюб и борец. Когда я ему сказала, что у него рак, он не отчаялся. Сказал лишь: "Как прожить долгую жизнь без страстей и преодоления трудностей?" — откровенничала с журналистами супруга артиста, актриса Людмила Поргина.
Напомним, полгода назад у Николая Караченцова обнаружили рак. Артист уже перенес курс химиотерапии, который дал положительный результат. По словам сына актера, опухоль уменьшилась.
"Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, — рассказывала Поргина в недавнем интервью. — Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать — нет", — твердо заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".
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