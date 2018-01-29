Шнуров сравнил церковь с борделем

Шнуров в ответе Чаплину сравнил церковь с борделем

Шнуров зачитал стихотворение в своем Instagram:

«И что с того, что нацепили рясы,

Не форма, вроде, красит человечка,

Среди попов бывают п*****сы В плохом значенье этого словечка».

Выражая мнение о священнослужителях, Шнуров назвал церковь «борделем», в углу которого присутствуют иконы, но не делают его от этого лучше. Самих священников артист назвал «нарушителями закона».

Шнуров также призвал «ответственных лиц» ответить за массовое строительство стадионов, но отсутствие больниц. Он подчеркнул, что ни один священник еще достойно не признался в том, что когда-либо «сплоховал».

Некоторые подписчики поддержали мнение Шнурова о церкви, но нашлись и те, кто осудил артиста за оскорбление верующих.

В выходные между Шнуровым и Чаплиным начался своеобразный стихотворный баттл — сначала протоиерей посулил артисту адские муки, затем Шнуров ответил на это стихами. Чаплин начал свой очередной ответ с фразы «бедняга со шнурком в трусах зачем-то любит обнажаться», а Шнуров растолковал вещий сон протоиерея.