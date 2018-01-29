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Сын Сенчиной сбежал в США
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Сын Сенчиной сбежал в США 

Рамблер 2 часа назад
Сын певицы Людмилы Сенчиной эмигрировал в США, рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Народный артист России Илья Резник и певец Николай Агутин.
По их словам, Сенчина «безумно любила» своего сына от первого брака Вячеслава Тимошина — дарила дорогие подарки и «исполняла любую его прихоть». Кроме того, певица чувствовала себя виноватой из-за частого отсутствия и невозможности уделять ему достаточно времени.
>> "Это наше питерское солнце". В Петербурге простились с Сенчиной
Когда Тимошину было 19 лет, он создал музыкальную группу, игравшую тяжелый рок. Очень быстро и, по словам Агутина, при помощи матери, иностранные продюсеры заметили группу и организовали для музыкантов заграничное турне, откуда Тимошин не вернулся, оставшись в США.
В Штатах молодой человек бросил карьеру музыканта и стал страховым агентом. Сенчина навещала сына в Америке, но не слишком часто, что «не могло компенсировать недостаток общения с сыном».
По словам друга семьи Сенчиной, Тимошин смог проститься с ней — перед самой смертью артистки его вызвал из США последний муж певицы.
На прошлой неделе Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни. По словам ее близкой подруги и директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, певица болела раком.
 Ещё 2 источника 
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