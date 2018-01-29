Сын Сенчиной сбежал в США

По их словам, Сенчина «безумно любила» своего сына от первого брака Вячеслава Тимошина — дарила дорогие подарки и «исполняла любую его прихоть». Кроме того, певица чувствовала себя виноватой из-за частого отсутствия и невозможности уделять ему достаточно времени.

Когда Тимошину было 19 лет, он создал музыкальную группу, игравшую тяжелый рок. Очень быстро и, по словам Агутина, при помощи матери, иностранные продюсеры заметили группу и организовали для музыкантов заграничное турне, откуда Тимошин не вернулся, оставшись в США.

В Штатах молодой человек бросил карьеру музыканта и стал страховым агентом. Сенчина навещала сына в Америке, но не слишком часто, что «не могло компенсировать недостаток общения с сыном».

По словам друга семьи Сенчиной, Тимошин смог проститься с ней — перед самой смертью артистки его вызвал из США последний муж певицы.

На прошлой неделе Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни. По словам ее близкой подруги и директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, певица болела раком.