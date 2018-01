Автор песни про Путина выиграл «Грэмми»

Американский музыкант Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» за песню о президенте России Владимире Путине . Об этом сообщает официальный Twitter премии.

Композиция Ньюмана под названием «Путин» (Putin) получила награду в номинации «Лучшая аранжировка». В борьбе за приз песня «Путин» опередила композицию Another Day of Sun из саундтрека триумфатора прошлогодней премии «Оскар» фильма «Ла-Ла Ленд», а также песни I Loves You Porgy Шелли Берга и Every Time We Say Goodbye Хорхе Каландрелли.

Текст песни Ньюмана рассказывает о жизни российского лидера. Например, о том, что «он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», а также о том, что, «снимая рубашку, он сводит женщин с ума». Кроме того, в песне отмечается, что Путин «любит свою Родину и свою семью».

Рэнди Ньюман — известный певец и кинокомпозитор. Его песни звучат в таких фильмах, как «Плезантвиль», «Знакомство с Факерами», «История игрушек» и «Корпорация монстров». Ньюман дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучший саундтрек.