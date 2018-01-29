У звезды «Глухаря» диагностирована тяжелая травма 

Накануне вечером Денис Рожков стал пациентом НИИ имени Склифосовского. Актер обратился к медикам за помощью после падения на улице. Как сообщается, звезда сериала «Глухарь» упал на льду несколько дней назад. В травмпункт сразу не обратился. Но на третий день из-за болей всё же пришел на осмотр.
Врачи диагностировали у него перелом двух ребер и закрытую травму грудной клетки. В СМИ была информация о дополнительных полученных травмах Рожкова, но артист эту информацию не подтвердил. Он довольно сухо прокомментировал случившееся и не стал вдаваться в детали. Известно, что от госпитализации он отказался.
Напомним, популярность Рожкову принесла роль в сериале «Глухарь», где он блистал на пару с Максимом Авериным. Денис играл инспектора ДПС Дениса Антошина, лучшего друга главного героя. Рожков также является участником музыкального коллектива «ИТАКА».