У звезды «Глухаря» диагностирована тяжелая травма 

Публикация от Денис Рожков | ОФК (@ofc_denis.rojkov) Янв 7, 2018 at 1:58 PST

Врачи диагностировали у него перелом двух ребер и закрытую травму грудной клетки. В СМИ была информация о дополнительных полученных травмах Рожкова, но артист эту информацию не подтвердил. Он довольно сухо прокомментировал случившееся и не стал вдаваться в детали. Известно, что от госпитализации он отказался.