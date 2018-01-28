«Жуткая травля». Шурыгина рассказала о ненависти к ней

Диана Шурыгина , ставшая широко известной благодаря растиражированной телевидением истории с ее изнасилованием, решила дать отповедь в стихах своим ненавистникам. В ней она призывает проживать каждый день как последний и не злоупотреблять алкоголем.

«Хочу сказать, что мир прекрасен

И буду жить я наслаждаясь!

Вы все твердите, что у жертвы насилия должны быть «нормы поведения»!

Она должна забиться дома в угол в парандже и резать вены!

Ну разве это по-людски?

Взломана система!» — написала она в своем Instagram.

Здесь же Шурыгина пишет о ненависти к ней.

«Жуткая травля. Пол страны меня ненавидит, а я с улыбкой фоткаюсь с ними», — констатирует она.

Судя по комментариям, особого понимания у фолловеров эта исповедь не нашла. Шурыгиной сразу припомнили ее характерный жест «на донышке», ставший мемом после того, как она рассказала, какое количество алкоголя выпила на скандальной вечеринке.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Янв 27, 2018 at 8:24 PST

Кроме того, девушке опять припомнили, что ее путь к славе кажется весьма сомнительным.