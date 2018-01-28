Севшая в лужу Валерия получила удар от Садальского

На певицу Валерию обрушились с резкой критикой после ее выступления на концерте памяти Владимира Высоцкого. Площадкой для нанесения удара по репутации исполнительницы стала страница актера Станислава Садальского в социальной сети.

"Это было такое показательное убийство песни. Потому что она лишилась при помощи певицы Валерия смыслов, она лишилась интонации, страсти. Каких-то голосовых модуляций, которым очень богато исполнение самим Высоцким этой песни (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — заявила она. Артист разместил в Instagram комментарий журналистки Ирины Петровской . Она резко высказалась по поводу того, как Валерия выступила на мероприятии.

"Люди, естественно, встали и было какое-то странное ощущение, что вставанием они приветствуют певицу Валерию, которая вот на наших глазах превращает Высоцкого в какого-то заурядного не знаю кого, композитора или поэта", — заключила она. Петровская добавила, что к происходящему нельзя было даже употребить слово "запела".

Примечательно, что многие пользователи Сети согласились с такой характеристикой.

"Стыдоба!Подписываюсь под каждым словом", — набросился на севшую в лужу Валерию один из комментаторов. "В этот раз как то особенно плохо все было", — с сожалением заметил другой. "Я понимаю когда Безруков, Лепс, поют песни Владимира Семеновича, а эти мумии куда лезут!" — возмутился третий.

Сама Валерия в диалог с критиками не вступила. Не ответил на вопросы пользователей и Садальский.