Вайнштейн задумался об иске против Умы Турман

«И зачем она решила приукрасить то, что действительно произошло, добавив ложные обвинения в попытке физического насилия?» — заявил адвокат. Брафман сказал, что около 25 лет назад Вайнштейн «попытался неловко заигрывать» с Турман. По словам адвоката, Вайнштейн сожалеет о своем поведении. При этом адвокат заявил, что для стороны Вайнштейна остается загадкой, «почему госпожа Турман решила подождать 25 лет для того, чтобы публично обсудить этот инцидент», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Защита собирается тщательно изучить заявление актрисы в New York Times , после чего будет принято решение о том, целесообразно ли подавать на Турман в суд.

Напомним, Турман заявила, что была жертвой сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна.

Представители Вайнштейна заявляли New York Times, что тот флиртовал с актрисой, но не пытался насильно склонить ее к близости.