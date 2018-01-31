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Вайнштейн задумался об иске против Умы Турман
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Вайнштейн задумался об иске против Умы Турман 

Деловая газета «Взгляд» 31 января 2018
Фото: EPA
Защита Харви Вайнштейна может подать судебный иск против актрисы Умы Турман, обвинившей кинопродюсера в домогательствах, сообщил юрист Бен Брафман.
Брафман сказал, что около 25 лет назад Вайнштейн «попытался неловко заигрывать» с Турман. По словам адвоката, Вайнштейн сожалеет о своем поведении. При этом адвокат заявил, что для стороны Вайнштейна остается загадкой, «почему госпожа Турман решила подождать 25 лет для того, чтобы публично обсудить этот инцидент», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.
«И зачем она решила приукрасить то, что действительно произошло, добавив ложные обвинения в попытке физического насилия?» — заявил адвокат.
Защита собирается тщательно изучить заявление актрисы в New York Times, после чего будет принято решение о том, целесообразно ли подавать на Турман в суд.
Напомним, Турман заявила, что была жертвой сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна.
Представители Вайнштейна заявляли New York Times, что тот флиртовал с актрисой, но не пытался насильно склонить ее к близости.
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