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Бузова стала жертвой мошенников
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Ольга Бузова стала жертвой мошенников 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Бузова сообщила своим поклонникам в Чебоксарах, где у нее сегодня должен состояться спектакль, что их обманули, пригласив на встречу с ней в ТЦ «Мадагаскар». На видео, выложенном в Instagram, телеведущая обещает привлечь юристов, чтоб разобраться в ситуации и наказать мошенников.

Листайте ➡️ Мои дорогие, мои любимые! Мне так грустно, что сегодня в Чебоксарах произошла такая ужасная история! 😢 Вы ждали меня, готовились к встрече, пришли с подарками, а руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу! Они обманным путём собрали #моихлюдей и заставили вас томиться более трёх часов на мероприятии, о котором я даже не была в курсе! Я плачу из-за того, что какие-то аферисты вот так могут поступать с моими поклонниками и нагло врать вам, ссылаясь на меня! Ещё и собирают деньги за мои автографы и фотографии со мной! Я НИГДЕ и НИКОГДА не возьму деньги за фото или автограф, это неправильно! Я всегда рада своим людям и всегда с удовольствием общаюсь! 🙏🏻Я уже дала задание своим юристам разобраться в этой ужасной несанкционированной акции и обмане на моем имени! Я не позволю никому лгать моим людям и обманом собирать с вас деньги! Прошу 🙏🏽 Вас убедительно, писать или звонить в мою pr-службу @anton_bo или моему директору @archer_music для уточнения моего графика! Также обо всех концертах, спектаклях, встречах я всегда сообщаю в своем Инстаграм, и на страничке моего коллектива @buzova_team ❤❤❤ ещё раз повторю, мы так это не оставим! Мошенники будут наказаны! 😡 сволочи!

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

«Руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу! Они обманным путём собрали моих людей», — написала телеведущая.
По информации Бузовой, устроители мероприятия продают ее автографы и собирают деньги за возможность с ней сфотографироваться. Она отмечает, что свои фан-встречи всегда проводит бесплатно.
«Я вижу просто на фотографиях, как вас много, что вы стоите с цветами, обещаю, что я этим вопросом займусь. К сожалению, многое не зависит от меня, простите», — заявила плачущая Бузова.
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