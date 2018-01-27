Бузова стала жертвой мошенников

Листайте ➡️ Мои дорогие, мои любимые! Мне так грустно, что сегодня в Чебоксарах произошла такая ужасная история! 😢 Вы ждали меня, готовились к встрече, пришли с подарками, а руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу! Они обманным путём собрали #моихлюдей и заставили вас томиться более трёх часов на мероприятии, о котором я даже не была в курсе! Я плачу из-за того, что какие-то аферисты вот так могут поступать с моими поклонниками и нагло врать вам, ссылаясь на меня! Ещё и собирают деньги за мои автографы и фотографии со мной! Я НИГДЕ и НИКОГДА не возьму деньги за фото или автограф, это неправильно! Я всегда рада своим людям и всегда с удовольствием общаюсь! 🙏🏻Я уже дала задание своим юристам разобраться в этой ужасной несанкционированной акции и обмане на моем имени! Я не позволю никому лгать моим людям и обманом собирать с вас деньги! Прошу 🙏🏽 Вас убедительно, писать или звонить в мою pr-службу @anton_bo или моему директору @archer_music для уточнения моего графика! Также обо всех концертах, спектаклях, встречах я всегда сообщаю в своем Инстаграм, и на страничке моего коллектива @buzova_team ❤❤❤ ещё раз повторю, мы так это не оставим! Мошенники будут наказаны! 😡 сволочи!
«Руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу! Они обманным путём собрали моих людей», — написала телеведущая.
«Я вижу просто на фотографиях, как вас много, что вы стоите с цветами, обещаю, что я этим вопросом займусь. К сожалению, многое не зависит от меня, простите», — заявила плачущая Бузова.