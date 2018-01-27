Ольга Бузова стала жертвой мошенников

Телеведущая Ольга Бузова сообщила своим поклонникам в Чебоксарах, где у нее сегодня должен состояться спектакль, что их обманули, пригласив на встречу с ней в ТЦ «Мадагаскар». На видео, выложенном в Instagram, телеведущая обещает привлечь юристов, чтоб разобраться в ситуации и наказать мошенников.

«Руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу! Они обманным путём собрали моих людей», — написала телеведущая.

По информации Бузовой, устроители мероприятия продают ее автографы и собирают деньги за возможность с ней сфотографироваться. Она отмечает, что свои фан-встречи всегда проводит бесплатно.