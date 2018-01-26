Ещё
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько Маликов заплатил за рождение сына 

Дни.ру 18 часов назад
Дмитрий Маликов получил долгожданного сына. Малыш появился на свет в элитной клинике. Что бы стать отцом во второй раз музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму.
Сына 47-летнему Маликова и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в клинике "Ава-Петер" в Санкт-Петербурге.

Публикация от @steshamalikova

Элитная питерская клиника репродуктивной медицины имеет безупречную репутацию — здесь наблюдаются в том числе и суррогатные мамы, которые вынашивают детей для состоятельных семей. Медицинское учреждение заботится не только о здоровье мам и малышей, но и о мерах безопасности, что позволяет сохранить в тайне имена людей, которые посещают клинику.
За такой сервис приходится дорого платить. Но секретность в учреждении на таком уровне, что даже цены на пребывание в клинике не разглашаются посторонним. Однако сайту teleprogramma.pro удалось узнать, что стоимость услуг суррогатной матери, включая юридическое сопровождение процедуры, ЭКО, ежемесячное содержание матери, медицинское сопровождение беременности и родов может стоить в среднем два миллиона рублей, из них 700 — 800 тысяч придется заплатить самой суррогатной матери за ее услугу.
Маликов, мечтавший о сыне, не экономил на медицинских услугах для суррогатной мамы. Роды прошли в комфортных условиях, биологические родители малыша были рядом.
Напомним, Димитрий Маликов 24 января стал отцом во второй раз. Певец очень счастлив, но пока не комментирует событие. Супруга артиста Елена на семь лет его старше. У пары уже есть старшая дочь Стефания. Ей 17 лет.
Дни.ру: последние новости
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией На Собчак набросились за заигрывания с Трампом Друг показал последнее фото Людмилы Сенчиной
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу194
В Крыму высмеяли планы Киева110
Опубликовано видео с пропавшего российского судна50
В Сети высмеяли новый украинский броневик174
В Финляндии испугались за будущее России378
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
01:01
ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
Происшествия
00:49
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Происшествия
01:54
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Новости Москвы
00:59
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу
Политика
01:19
В Крыму высмеяли планы Киева
Политика
00:59
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Общество
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
01:54
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Шоу-бизнес Другое
01:47
Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение