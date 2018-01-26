«Опухоль вместо лица»: что случилось с Ольгой Бузовой 

На промо-странице реалити-шоу «Дом-2» dom2_reality опубликовали видео с Ольгой Бузовой и участником проекта, который ухаживает за ведущей. Интернет-пользователи сочли, что Бузова на этом видео «выглядит неважно».
«Боже, что она такая опухшая?» — написал один из комментаторов. Другой предположил, что «она с хорошего похмелья». По мнению некоторых пользователей, ведущую «осы покусали».
Некоторые комментаторы решили, что «эффект опухшего лица» создали губы, которые Бузова могла «подкачать». «Кажется, она после пластической операции», — написала одна из пользовательниц.
По мнению другого комментатора, увеличивать губы Бузовой не стоило, так как ее лицо после этого «как будто бульдозер переехал».
Ранее портал «ProГород» сообщил со ссылкой на косметолога Татьяну Аюпову, побывавшую на съемках «Дома-2», что Бузова могла сделать пластику кончика носа и моделирование спинки носа в межбровье. По ее мнению, ведущая также увеличила скулы гиалуроновой кислотой.