«Опухоль вместо лица»: что случилось с Ольгой Бузовой

На промо-странице реалити-шоу «Дом-2» dom2_reality опубликовали видео с Ольгой Бузовой и участником проекта, который ухаживает за ведущей. Интернет-пользователи сочли, что Бузова на этом видео «выглядит неважно».

«Боже, что она такая опухшая?» — написал один из комментаторов. Другой предположил, что «она с хорошего похмелья». По мнению некоторых пользователей, ведущую «осы покусали».

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Янв 25, 2018 at 11:06 PST

Некоторые комментаторы решили, что «эффект опухшего лица» создали губы, которые Бузова могла «подкачать». «Кажется, она после пластической операции», — написала одна из пользовательниц.

По мнению другого комментатора, увеличивать губы Бузовой не стоило, так как ее лицо после этого «как будто бульдозер переехал».