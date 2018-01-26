Дразнили коротышкой: зачем Шепелев врет о прошлом

Шепелева поймали на лжи в день рождения

Вспоминая школьные годы, Дмитрий Шепелев утверждал, что пользовался популярностью среди девочек. Однако одноклассник опроверг его слова.

Сегодня, 25 января, Дмитрию Шепелеву исполнилось 35 лет. В не давнем интервью шоумен говорил: "Я был в центре внимания всех девочек. Они дрались за право нести мой портфель!" Однако его опроверг бывший одноклассник.

"Дима воспитывался в обычной семье. Мама — бухгалтер, папа — программист. Родители всегда поддерживали сына, гордились его начинаниями. А через несколько лет Шепелев попал на экран. На учебе новое увлечение никак не отражалось. Дима не пропускал ни одного урока, домашние задания всегда сдавал вовремя. Учителя поблажек ему не делали. Звездной болезнью тоже не страдал, хотя мог — все-таки по телику показывали. Был обычным, воспитанным парнем. Я очень удивился, когда Дима сказал, что одноклассницы бегали за ним табунами. Ничего подобного…" — цитирует бывшего одноклассника Шепелева Starhit. Иван отметил, что их класс гимназии №11 в Минске не отличался сплоченностью. Будущий телеведущий дружил только с девочкой и мальчиком, в школьной самодеятельности себя не проявлял, зато с удовольствием занимался хореографией. В свободное время Шепелев зарабатывал на карманные расходы. Так, уже в седьмом классе он раздавал листовки.

По словам мужчины, девочки сторонились Дмитрия из-за его невысокого роста.

"Девочки всегда ему прямо говорили: "Шепелев, тебе не хватает роста! Был бы повыше, тогда получил бы свой шанс". Называли его по фамилии, считали, что обращаться по имени — это нежности. А некоторые дразнили Диму коротышкой. Думаю, именно из-за этого он очень сильно комплексовал и попыток ухаживаний ни за кем не предпринимал. Видимо, все его мысли в то время занимала карьера", — заключил Иван.

Несмотря на невнимание со стороны женской половины класса, Дмитрий Шепелев тщательно следил за собой, носил модные вещи. А в 16 лет проколол себе ухо, что стало настоящей сенсацией в классе. Иван объяснил: