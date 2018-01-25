У вдовы Сергея Бодрова украли 500 тысяч рублей

В Москве обокрали вдову Сергея Бодрова

По предварительной информации, Светлане позвонил мужчина, представился сотрудником банка, в котором у Бодровой хранились сбережения, "и под предлогом того, что в банке проходит реструктуризация", попросил назвать ее реквизиты банковской карты. С которой позже и были списаны деньги женщины.

В настоящее время по факту проводится доследственная проверка.

Сергей Бодров, исполнитель главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат" и "Брат 2", "Стрингер", "Восток-Запад", "Медвежий поцелуй", ведущий телепрограмм, официально считается пропавшим без вести — вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съемки фильма "Связной".

Датой смерти актера указывается 20 сентября 2002 года.

У Сергея остались дочь Ольга (родилась 24 июля 1998 года) и сын Александр (27 августа 2002).