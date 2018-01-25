Стала известна последняя воля Сенчиной

Названа последняя воля Сенчиной

Гендиректор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф заявил, что певица Людмила Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Шварцкопф уточнил, что сейчас проходит согласование траурной церемонии. По предварительным данным, церемония состоится 28 января. Утром пройдет прощание с артисткой в Театре музыкальной комедии, где она начала выступать после окончания музыкального училища в 1970 году.

Гендиректор театра отметил, что отпевание планируется провести во Владимирском соборе. Вопрос по поводу похорон на Смоленском кладбище решится 25 января.

Двадцать пятого января в Петербурге на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Муж артистки сказал, что полтора года она страдала от болезни, но не уточнил, от какой именно. По словам директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, у певицы было онкологическое заболевание.

Творческая карьера Сенчиной началась в ленинградском Театре музкомедии. Позже она снялась в одной из главных ролей в фильме «Вооружен и особо опасен». В 1986 году Сенчина гастролировала по США вместе со своим вторым мужем Стасом Наминым. Наибольшую известность артистке принесли песня «Золушка» и романс «Целую ночь соловей нам насвистывал».