Скончалась Людмила Сенчина

По словам Андреева, актриса скончалась сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни.

Людмила Сенчина родилась в Украинской ССР в 1950 году. После переезда в Ленинград и окончания местного музучилища имени Римского-Корсакова работала в Театре музыкальной комедии, а прославилась после исполнения песни «Золушка» на телепрограмме «Голубой огонек».

В 1979 году Сенчина стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России, а в 2003-м — Заслуженной артисткой Украины.