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Скончалась Людмила Сенчина
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Скончалась Людмила Сенчина 

Рамблер 30 минут назад
Фото: кадр из фильма "Шельменко-денщик"
Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.
По словам Андреева, актриса скончалась сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни.
Людмила Сенчина родилась в Украинской ССР в 1950 году. После переезда в Ленинград и окончания местного музучилища имени Римского-Корсакова работала в Театре музыкальной комедии, а прославилась после исполнения песни «Золушка» на телепрограмме «Голубой огонек».
Кроме того, Сенчина снималась в таких фильмах, как «Волшебная сила» режиссера Наума Бирмана, «После ярмарки» Юрия Цветкова и советском вестерне «Вооружен и очень опасен» Владимира Вайнштока.
В 1979 году Сенчина стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России, а в 2003-м — Заслуженной артисткой Украины.
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