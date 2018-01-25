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Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
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Названа причина смерти Людмилы Сенчиной 

Рамблер 7 часов назад
Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.
По словам Андреева, актриса скончалась сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни.
Людмила Сенчина родилась в Украинской ССР в 1950 году. После переезда в Ленинград и окончания местного музучилища имени Римского-Корсакова работала в Театре музыкальной комедии, а прославилась после исполнения песни «Золушка» на телепрограмме «Голубой огонек».
Кроме того, Сенчина снималась в таких фильмах, как «Волшебная сила» режиссера Наума Бирмана, «После ярмарки» Юрия Цветкова и советском вестерне «Вооружен и очень опасен» Владимира Вайнштока.
В 1979 году Сенчина стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России, а в 2003-м — Заслуженной артисткой Украины.
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