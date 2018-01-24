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Звезда «Изгоя» умерла от редкой формы рака
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Певица и актриса фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака 

Lenta.ru 6 часов назад
Американская кантри-певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.
Артистка умерла в хосписе после борьбы с первичным перитонеальным раком, редкой формой онкологического заболевания. Диагноз Уайт поставили в сентябре.
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Лари Уайт снялась с Томом Хэнксом в фильме «Изгой» 2000 года. Она также сыграла эпизодические роли в лентах «Я ухожу — не плачь» и «Слуга дьявола».
Артистка получила известность благодаря своей музыке, за которую получила три премии «Грэмми». Она записала такие композиции, как That's My Baby, Now I Know и That's How You Know (When You're In Love), с которыми занимала лидирующие места в американских чартах. Свои песни Уайт выпускала на собственном лейбле Skinny White Girl. В ее дискографии девять студийных альбомов. Последняя пластинка — Old Friends — вышла в 2017 году.
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