Бывшая жена Джигарханяна ушла к медиамагнату

Цымбалюк-Романовскую застали с 60-летним бизнесменом

Журналисты приметили Виталину Цымбалюк-Романовскую в компании нового пенсионера. Как уверяют свидетели, весь вечер пианистка ворковала с 60-летним бизнесменом Александром Митрошенковым.

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Как утверждают осведомленные источники, Виталина Цымбалюк-Романовская встречается с влиятельным поклонником. Ее ухажером стал Александр Митрошенков. На днях их видели во время ужина в престижном ресторане, в закрытом зале для особо важных гостей.

На встречу с Виталиной 60-летний бизнесмен пришел с букетом желтых нарциссов. Остаток вечера пара любезничала и смеялась, сидя за лучшим столиком ресторана. компетентно передает Starhit. Цымбалюк-Романовская со скромным макияжем была облачена в коричневый наряд. Дополнили образ распущенные завитые локоны.

Митрошенков предпочел белоснежную рубашку, которую позволил себе расстегнуть на шее, и черный костюм. Под конец вечера Александр Викторович поднял тост за свою прекрасную спутницу. Как предполагает издание, уже совсем скоро Цымбалюк-Романовская и Митрошенков появятся вместе на одном из предстоящих культурных мероприятий Москвы — концерте Юрия Башмета, близкого приятеля влиятельного бизнесмена.

Напомним, Александр Митрошенков является вице-президентом Академии Российского телевидения, а также занимает пост главы "Трансконтинентальной МедиаКомпании". Программы, которые создает его холдинг, не раз становились обладателями статуэток ТЭФИ. Кроме того, Митрошенков стоял у истоков создания фонда, а затем и конкурса "Русский силуэт", который ищет молодые таланты среди дизайнеров. Одно из важных направлений профессиональной деятельности Александра Митрошенкова связано с проблемами детства, образования, поддержкой семьи и укрепления ее статуса в современном обществе.