Ещё
Бывшая жена Джигарханяна ушла к медиамагнату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовскую застали с 60-летним бизнесменом 

Дни.ру 2 часа назад

Журналисты приметили Виталину Цымбалюк-Романовскую в компании нового пенсионера. Как уверяют свидетели, весь вечер пианистка ворковала с 60-летним бизнесменом Александром Митрошенковым.

>> Джигарханяна выписали из больницы

Как утверждают осведомленные источники, Виталина Цымбалюк-Романовская встречается с влиятельным поклонником. Ее ухажером стал Александр Митрошенков. На днях их видели во время ужина в престижном ресторане, в закрытом зале для особо важных гостей.

На встречу с Виталиной 60-летний бизнесмен пришел с букетом желтых нарциссов. Остаток вечера пара любезничала и смеялась, сидя за лучшим столиком ресторана. компетентно передает Starhit. Цымбалюк-Романовская со скромным макияжем была облачена в коричневый наряд. Дополнили образ распущенные завитые локоны.

Митрошенков предпочел белоснежную рубашку, которую позволил себе расстегнуть на шее, и черный костюм. Под конец вечера Александр Викторович поднял тост за свою прекрасную спутницу. Как предполагает издание, уже совсем скоро Цымбалюк-Романовская и Митрошенков появятся вместе на одном из предстоящих культурных мероприятий Москвы — концерте Юрия Башмета, близкого приятеля влиятельного бизнесмена.

Напомним, Александр Митрошенков является вице-президентом Академии Российского телевидения, а также занимает пост главы "Трансконтинентальной МедиаКомпании". Программы, которые создает его холдинг, не раз становились обладателями статуэток ТЭФИ. Кроме того, Митрошенков стоял у истоков создания фонда, а затем и конкурса "Русский силуэт", который ищет молодые таланты среди дизайнеров. Одно из важных направлений профессиональной деятельности Александра Митрошенкова связано с проблемами детства, образования, поддержкой семьи и укрепления ее статуса в современном обществе.

Дни.ру: последние новости
Хворостовский чудовищно распух перед смертью Больного раком Караченцова госпитализировали Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки
Пока вы спали: «новое оружие» против России
«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
Видео
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:20
Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции
Происшествия Катастрофы
03:05
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
Шоу-бизнес
02:41
Курящий малыш из Осетии возмутил соцсети
Происшествия
00:52
Красная Суперлуна взойдёт над Москвой
Наука Общество
00:42
Бывшая жена Джигарханяна ушла к медиамагнату
Шоу-бизнес
02:24
Сами Насери въехал на лошади на московскую сцену
Шоу-бизнес
04:04
Поклонники собирают деньги на памятник Стриженовой
Шоу-бизнес Общество
01:32
«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение