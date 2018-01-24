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Шнуров объявил о сборе денег на жизнь
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Сергей Шнуров объявил о сборе денег на жизнь 

7 Дней 28 минут назад
Фото: 7days.ru

Сергей Шнуров, судя по всему, на Бали достиг очередного уровня просветления. Лидер группы «Ленинград» провел в Интернете операцию-«многоходовку».

Сперва певец объявил в свойственной ему стихотворной манере с использованием ненормативной лексики о том, что ему в Индонезии не хватает средств на алкоголь и сало. В связи с этим он попросил фанатов перечислить ему денег — кто сколько может, чтобы звезда русского рока смог позволить себе по-человечески отдохнуть на элитном курорте. В комментариях к посту Шнур указал реквизиты, по которым ему стоит переводить средства. Как выяснилось потом, номер карты оказался «фейковым». А вот фанаты всерьез выразили готовность перечислить любимому артисту деньги, если он укажет верные реквизиты.

Тут у Сергея Шнурова возникла гениальная мысль! Он записал новое видеообращение к поклонникам, в котором объяснил, что, конечно, ему-то как раз живется отлично и денег на все хватает. А вот больным детям из благотворительного фонда земляка певца Константина Хабенского очень даже пригодились бы средства. Певец указал все реквизиты фонда и объяснил, как нужно переводить деньги. К слову, многие поклонники Шнура оценили этот порыв артиста — и действительно отправили «энные» суммы на лечение детишек.

«Хороший вы человек!» — резюмировали поклонники Шнурова.

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