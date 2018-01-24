Мирослава Дума пострадала из-за скандала с Наоми Кэмпбелл

Мирославу Думу исключили из совета директоров англоязычного издания о мамах и детях The Tot, основанного самой Думой и Насибой Адиловой, после «расистского скандала». Об этом сообщается на странице The Tot в Instagram.

В компании заявили, что «глубоко потрясены оскорбительной и расистской открыткой» с надписью «To my niggas in Paris», фото которой Дума опубликовала во время Парижской недели моды.

Публикация от Mr. Ed Kavishe [OFFICIAL] (@mr.edkavishe) Янв 23, 2018 at 4:40 PST

«Эти действия или заявления ни в коем случае не отражают ценности The Tot. Культурная отсылка это или нет, расизм в любой форме неприемлем, независимо от того, является ли он случайным или непреднамеренным. Слова сильны, мы знаем, что слова ранят. Мы без промедлений исключили Мирославу Думу из совета директоров нашей компании», — подчеркнули представители издания.

Сама Дума также извинилась за публикацию. На своей странице в Instagram она написала, что ей «искренне жаль» и отметила, что фраза из открытки — «Niggas in Paris» — является отсылкой к одноименной песне Канье Уэста и Jay-Z.

«Слово крайне оскорбительное, я сожалею, что распространила его и мне очень жаль. Я глубоко уважаю людей любого происхождения и презираю расизм и дискриминацию любого рода», — заверила она, добавив, что ее организации также выступают против дискриминации.

Открытку с приглашением на свой показ в рамках Недели моды в Париже Думе отправила российский дизайнер Ульяна Сергеенко . На опубликованное Думой приглашение с фразой «To my niggas in Paris» обратила внимание британская супермодель Наоми Кэмпбелл . Модель сделал скриншот снимка и выложила его в соцсети с такой подписью: «Серьезно? Зачем такое а) писать и б) публиковать… Вы все еще собираетесь на ее шоу?».

По данным TJ, Сергеенко также опубликовала в своем Instagram пост с извинениями, в котором напомнила, что сама она родилась в восточном Казахстане, а ее дочь — наполовину армянка. Однако позже дизайнер удалила эту запись, так как обращение «возымело обратный эффект» и вызвало новую волну критики.