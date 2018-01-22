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К Караченцову позвали патологоанатома
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К Караченцову позвали патологоанатома 

Дни.ру 16 часов назад

С больным Николаем Караченцовым работает главный патологоанатом страны Георгий Франк. Актеры пытаются спасти, но пока лечение успехом не увенчалось.

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О состоянии Караченцова рассказал его сын Андрей.

"Сейчас мы уже заканчиваем четвертый курс химиотерапии", — заявил он.

Судя по всему, врачи наблюдают положительную динамику: опухоль в легком постепенно уменьшается. Но говорить о победе над онкологией пока рано.

"Надо сказать, что есть положительные результаты", — цитирует ТАСС сына Караченцова.

Сколько еще продлится лечение, остается неизвестным.

К борьбе за жизнь артиста подключился главный патологоанатом страны Георгий Франк. Он вселил надежду в близких Караченцова. По его словам, заболевание развивается медленно, что уже является хорошим знаком.

Напомним, что у Николая Караченцова обнаружили раковую опухоль. Из-за нее артист несколько раз оказывался в больнице. Врачи делают все, чтобы спасти актера.

Как писали Dni.Ru, жена актера держится из последних сил. "Мы не паникуем и не отчаиваемся, мы готовы к борьбе с новой болезнью", — заявила супруга артиста. Но Поргина выразила сожаление, что упущено драгоценное время. Ведь затемнение в легком у актера было обнаружено еще весной 2017 года, однако тогда медики назвали это затянувшимся воспалительным процессом.

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