«Больной»: Малахов показал эфир с кумиром «рук-базук»

Малахова назвали больным за эфир с кумиром «рук-базук»

В эфире «Прямого эфира» с Андреем Малаховым покажут кумира Кирилла Терешина, известного благодаря накачанным синтолом «рукам-базукам», бразильца Ромарио Дос Сантоса. Закулисные съемки программы опубликованы на YouTube-канале Малахова.

Телеведущий заглянул в гримерку к Сантосу. Он замерил его бицепс (охват составил 64 сантиметра) и попросил дать совет Терешину. Сантос посоветовал фанату не перебарщивать с синтолом. «Ему нужно прекратить этим делом заниматься, хватит уже», — сказал вдохновитель обладателя «рук-базук»

«Деградация», — характеризуют пользователи происходящее на экране в комментариях под видео. «Встреча педерастов какая-то», — делится впечатлениями gondarev2.

«Да уж, Андрей, мы-то думали, что уровня хуже Шурыгиной не увидим, а тут вон оно как. Опять дизлайк», — сетует Olga Kupriy. «Малахов больной рекламирует больных», — полагает одна из зрительниц. Посетители портала считают, что команда Малахова не уважает

Видео выбилось в тренды YouTube, что вызвало у пользователей подозрения. Малахова обвинили в накрутке лайков и просмотров. Ведущего назвали королем дизлайков, припоминая ему предыдущий опыт на YouTube.

Пользователи жаловались, что программы Малахова о «больных ублюдках» уже наскучили и призвали его прекратить снимать выпуски о Диане Шурыгиной и «руках-базуках». Ведущему также посоветовали убираться с YouTube. «Как же тошнит от всего этого», — заключил юзер с ником Вечный.