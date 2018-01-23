Ещё
«Больной»: Малахов показал эфир с кумиром «рук-базук»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахова назвали больным за эфир с кумиром «рук-базук» 

Lenta.ru 5 часов назад

В эфире «Прямого эфира» с Андреем Малаховым покажут кумира Кирилла Терешина, известного благодаря накачанным синтолом «рукам-базукам», бразильца Ромарио Дос Сантоса. Закулисные съемки программы опубликованы на YouTube-канале Малахова.

Телеведущий заглянул в гримерку к Сантосу. Он замерил его бицепс (охват составил 64 сантиметра) и попросил дать совет Терешину. Сантос посоветовал фанату не перебарщивать с синтолом. «Ему нужно прекратить этим делом заниматься, хватит уже», — сказал вдохновитель обладателя «рук-базук»

«Деградация», — характеризуют пользователи происходящее на экране в комментариях под видео. «Встреча педерастов какая-то», — делится впечатлениями gondarev2.

«Да уж, Андрей, мы-то думали, что уровня хуже Шурыгиной не увидим, а тут вон оно как. Опять дизлайк», — сетует Olga Kupriy. «Малахов больной рекламирует больных», — полагает одна из зрительниц. Посетители портала считают, что команда Малахова не уважает

Видео выбилось в тренды YouTube, что вызвало у пользователей подозрения. Малахова обвинили в накрутке лайков и просмотров. Ведущего назвали королем дизлайков, припоминая ему предыдущий опыт на YouTube.

Пользователи жаловались, что программы Малахова о «больных ублюдках» уже наскучили и призвали его прекратить снимать выпуски о Диане Шурыгиной и «руках-базуках». Ведущему также посоветовали убираться с YouTube. «Как же тошнит от всего этого», — заключил юзер с ником Вечный.

Lenta.ru: последние новости
Умерла старейшая актриса Голливуда Журналистка расплакалась после интервью с Рики Мартином Актрисе из «Операции "Ы"» отрезали голову во время операции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Взноса не будет»: Россия ответила Европе
«Я расплатилась очень жестоко… Мне отрезали голову»
Президент Филиппин приказал застрелить его
Харатьян обратился к россиянам
Киев объяснил снижение транзита российского газа
Видео
00:00
Не все любят блондинок. Фламинго клюнул туристку в бикини
Путешествия Безумный мир
00:00
Покупатель в магазине укусил iPhone и спровоцировал взрыв
Гаджеты Происшествия
00:00
«Больной»: Малахов показал эфир с кумиром «рук-базук»
Шоу-бизнес
00:00
Гигантская кобра вызвала пробку во Вьетнаме
Происшествия ДТП
03:50
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Шоу-бизнес
03:42
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
В мире Армия
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
00:48
Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
01:06
Девушка на Range Rover сбила пешехода и врезалась в столб
ДТП Происшествия
02:43
Грудинина хотят оштрафовать
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение