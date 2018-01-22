«Я расплатилась очень жестоко… Мне отрезали голову»

Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову

Народная артистка России, актриса театра и кино Наталья Селезнева стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В эфире актриса рассказала о своей личной жизни и проблемах со здоровьем.

В ходе беседы с Борисом Корчевниковым Селезнева поделилась воспоминаниями об отношениях со своим супругом — актером Владимиром Андреевым, с которым она прожила 50 лет.

Пара познакомилась в 1968 году на съемочной площадке картины Владимира Храмова «Калиф-аист». Андреев и Селезнева исполняли в ней главные мужскую и женскую роли соответственно.

«Я влюбилась в него сразу, он тоже. Вот молния проскочила и задела — и на всю жизнь. 50 лет без разочарований», — рассказала актриса.

На тот момент Андреев уже месяц состоял в браке с коллегой по цеху Натальей Архангельской, с которой он встречался восемь лет. Однако после встречи с Селезневой Владимир развелся с женой и женился на Наталье. По признанию Селезневой, лишь спустя долгое время она начала задумываться о моральной стороне этого поступка.

«У меня был период угрызений совести, ведь увести мужчину из семьи — это грех, это коварство. Меня это долго мучило. Я думаю, что все тяжелые моменты в жизни — это была расплата за то, что я сделала. Не знаю, можно ли назвать это дурным поступком, ведь мы половинки одного целого», — приводит слова Селезневой издание «Дни.ру».

Она добавила, что дорого заплатила за собственную счастливую жизнь.

«Я расплатилась очень жестоко — болела долго и сильно, была серьезная операция на щитовидной железе — мне отрезали голову и заново пришили, — рассказала артистка. — Это расплата за грехи. После операции я не могла говорить — у меня была перерезана связка. Тогда мне сказали, что в профессию я не вернусь, ведь голос пропал. Я ходила в церковь на службу, после чего появилась надежда, что я смогу опять говорить. Благодаря долгим занятиям на губной гармошке за девять месяцев я восстановила голос».

В начале января — после смерти ее коллеги по Театру сатиры Михаила Державина — актриса сделала еще одно признание.

«Так стыдно про это говорить сегодня, но мы с Мишей очень сильно любили друг друга, — рассказала 72-летняя актриса во время церемонии прощания. — Мы с ним оба Близнецы по знаку зодиака, родились с разницей в четыре дня. И мы с ним были очень близки. Близки именно в понимании природы юмора. Он постоянно надо мной подшучивал, устраивал розыгрыши. Помню, как Миша лежал в клинике питания — хотел похудеть, а я пришла туда с другой проблемой — чтобы потолстеть. Как же он смеялся надо мной!»

Артистка вспомнила и период работы в культовой передаче «Кабачок „13 стульев“, которая выходила на экраны в 1966-1980 годах.

»Режиссер Театра сатиры Валентин Плучек очень ревновал Державина к телевизионному успеху, нехотя отпускал на съемки, — рассказала Селезнева. — А сам Державин страшно переживал, когда его ставили играть в спектаклях в паре с Андреем Мироновым».

«Вся жизнь прошла вместе с Михаилом Михайловичем Державиным. С момента его прихода в театр мы были настоящими друзьями, очень близкими друзьями, — передает воспоминания актрисы телеканал НТВ. — Я могла рассказать ему все, поделиться с ним. Мы понимали, чувствовали друг друга».

Она добавила, что ее коллега и друг был «несравненным человеком, обладавшим потрясающим юмором, очень солнечным».

«Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня», — заключила Селезнева.

Наталья Селезнева за свою карьеру снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди самых известных ее работ — роли в картинах «Калиф-аист», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения желтого чемоданчика», «Импотент» и «Старый знакомый».

Всенародное признание пришло к Селезневой после участия в фильме Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где актриса сыграла студентку Политехнического института Лиду в новелле «Наваждение».

Другим популярным проектом с ее участием стала комедийная телепрограмма «Кабачок „13 стульев“, где Селезнева исполняла роль пани Катарины.