Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн

Актер Станислав Садальский рассказал необычную историю о королеве российской эстрады Алле Пугачевой. Оказывается, певица раньше любила поиграть в казино и однажды попала на круглую сумму.
Инцидент произошел в крупном московском казино "Кристалл". По словам Садальского, Пугачева отдыхала в одном из VIP-залов элитного заведения и провела там всю ночь.
Актер рассказал, что певица якобы проиграла крупную сумму денег. Отдать столько у нее просто не было возможности. Тогда управляющие заведения решили пойти на сомнительную сделку.
"Владельцы казино предложили ей "выиграть" — таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!" — пишет он.
После этого начали появляться новости, что Пугачева якобы заработала на автоматах 1,6 миллиона долларов.
"Если бы они просто за такую рекламу платили — гораздо дороже обошлось бы!" — уверен Садальский.
Сама Пугачева пока не прокомментировала эту информацию.
Напомним, ранее о любви Аллы Пугачевой к казино высказывался ее муж Максим Галкин.
"Я не считаю себя заядлым игроком. Мы с Аллой и в казино ходили не ради игры. При них были закрытые клубы, где можно спокойно пообщаться", — уверял он.
✔️ Есть такой термин "скрытая реклама", нацлидер как-то по ТВ назвал ее Джинсой. В Москве раньше было одно из крутейших казино в Европпе "Кристалл" принадлежавшее грузину милиция его любила и ненавидела. Любила за щедрость, за щедрость и ненавидела. Подбрасывали грузину даже наркотики, что бы слупить еще бабла. Я тогда еще в Экспресс— газете работал. Прошло сообщение, что Алуся выиграла в казино $1 млн 639 тыс.. Не поверил! Никто не выигрывает, а Алуся вдруг!? Я пошел в это казино, со Славой Гришечкиным тот в покерную а я взял дорогущий коньячок, сижу. В VIP салонах его разливали тогда бесплатно. Сам я человек не азартный, в автоматы не играю. Сижу, общаюсь с персоналом. Долго сижу, долго общаюсь. И выясняю, что в казино есть зал для вип-автоматов, там Пугачева и играла с 12 ночи до 9утра. Спрашиваю у одного из обслуги: а есть в этом зале еще выход. Есть. А она была одна? Одна. Мнутся чего-то, не договаривают. Потом все-таки выясняю: когда-то проиграла крупную сумму денег в "Кристалле", отдать не могла, и владельцы казино предложили ей «выиграть» — таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом! Вот это и есть скрытая реклама. ! Если бы они просто за такую рекламу платили — гораздо дороже обошлось бы! Одноклассников и знакомых желающих заняться казино-бизнесом у Путина не оказалось, посему этот вид бизнеса в России признан нецелесообразным. (недавно разрешили открыть три казино) Ближайшее честное казино в Минске, там батька Лукашенко дерет с богачей три шкуры и прально делает #станиславсадальский #шакро #однорукийбандит