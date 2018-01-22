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Суд отложил процесс над Юлией Началовой
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Суд отложил процесс над певицей Началовой об отказе от теста на алкоголь 

РИА Новости 5 часов назад

Мировой судебный участок района Фили-Давыдково отложил на 8 февраля рассмотрение дела певицы Юлии Началовой (Алдониной) по обвинению в отказе пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы в понедельник.

>> Юлия Началова ответила на обвинения в алкоголизме

"Суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове в суд эксперта и свидетеля и отложил заседание на 8 февраля", — сказали в суде.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Началову могут лишить водительских прав за отказ от освидетельствования. По данным ГИБДД, 8 декабря 2017 года около часа ночи сотрудники ДПС остановили на западе Москвы автомобиль Lexus, при проверке документов инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у девушки-водителя. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

Началову обвиняют по части 1 административной статьи 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). За отказ от медосвидетельствования ей грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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