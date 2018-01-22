Звезды покидают ТНТ

Актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин перейдут на работу на телеканал СТС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора медиахолдинга «СТС медиа» Вячеслава Муругова.

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По его словам, артисты будут вести шоу и станут лицами канала, а также будут создавать на СТС собственные передачи, сериалы и, возможно, фильмы. Контракт Светлакова и Незлобина с каналом начнет действовать 1 июля 2018 года, чтобы до тех пор оба могли «спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией».

«Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — подчеркнул Муругов.

Сами актеры подтвердили изданию свой переход на СТС, а также сообщили, что вместе создают студию, чтобы реализовывать заказы канала.