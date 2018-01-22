«Когда он умрет?»: Подруга разоблачила Цымбалюк-Романовскую

Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт

Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур дала откровенное интервью. Она рассказала о беременности молодой супруги Армена Джигарханяна и почему резко перестала с ней контактировать.

В передаче "Новые русские сенсации" Элина Мазур рассказала о том, как они с Виталиной Цымбалюк-Романовской придумали ей беременность. Это было сделано для поддержания интеллигентного и положительного образа женщины. "У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить. В результате, Виталина уехала в Грузию, и мы распространили новость, что она там лежит на сохранении", — поведала Мазур.

Однако вскоре Цымбалюк-Романовская решила действовать по-своему. "Она решила вернуться в Россию без моего ведома. И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина якобы находится в Санкт-Петербурге и собирается делать аборт. Я, конечно, была в шоке", — призналась Элина. Она высказала мнение, что ее план изначально был обречен на провал, поскольку Виталина часто не могла контролировать свои эмоции.

Мазур призналась, почему прекратила общаться с Цымбалюк-Романовской. "Однажды она сказала мне три слова, и они сразу же перевернули мое мнение о ней. Она спросила своим ангельским голосом: "Когда он умрет?" Я, конечно, была шокирована и сразу поняла, что ни о какой любви там речи не идет. Она желала смерти мужчине, с которым жила несколько лет, а это очень подло. Я тогда очень испугалась, ведь есть не только людской суд, но и Божий. А то, что она говорила — это определенно грех", — заключила Мазур.

В заключение она обратилась к Виталине. "Ты для меня не существуешь. Сейчас я бы даже не обратила на тебя внимания и просто прошла бы мимо. Советую Виталине встать около зеркала и обратиться к самой себе. Действительно ли она ничего не стыдится в этой жизни? Может хоть это поможет ей что-то осознать", — сказала Элина.

Отметим, что сейчас, когда Армен Джигарханян находится в больнице, в СМИ говорят, что обе супруги артиста, Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская, буквально дежурят неподалеку, потому что якобы к прославленному мэтру их не пускают.