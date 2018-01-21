Жулин объяснил эмоциональный срыв

Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим

Тренер семикратных чемпионов России в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин потерял родителей. Он заявил, что плакал на чемпионате России после исполнения учениками произвольного танца из-за эмоционального срыва, вызванного смертью близких ему людей.

Боброва и Соловьев в декабре выиграли чемпионат России, проходивший в Санкт-Петербурге. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

Слезы Александра Жулина после выступления Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева 😢 pic.twitter.com/EseAWUe198— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 22 декабря 2017 г.

"Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев, — цитирует "Р-Спорт" Жулина. — Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск".

Александр Жулин в прошлом фигурист, выступавший в танцах на льду с Майей Усовой, которая была его женой до 1990 года. Они — бронзовые призеры Олимпийских игр 1992 года и серебряные призеры Игр 1994 года.

В 2000 году Жулин женился на фигуристке Татьяне Навке, которую в то время тренировал. В 2000 году же родилась их с Навкой дочь — Александра. Семья проживала в Нью-Джерси и Нью-Йорке, (США), где Александр работал тренером. В 2010 году пара объявила о расставании.

В 2011 году Александр женился на фигуристке Наталье Михайловой. В январе 2013 у них родилась дочь Екатерина.