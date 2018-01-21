Ещё
Жулин объяснил эмоциональный срыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: globallookpress.com

Тренер семикратных чемпионов России в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин потерял родителей. Он заявил, что плакал на чемпионате России после исполнения учениками произвольного танца из-за эмоционального срыва, вызванного смертью близких ему людей.

Боброва и Соловьев в декабре выиграли чемпионат России, проходивший в Санкт-Петербурге. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

"Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев, — цитирует "Р-Спорт" Жулина. — Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск".

Александр Жулин в прошлом фигурист, выступавший в танцах на льду с Майей Усовой, которая была его женой до 1990 года. Они — бронзовые призеры Олимпийских игр 1992 года и серебряные призеры Игр 1994 года.

В 2000 году Жулин женился на фигуристке Татьяне Навке, которую в то время тренировал. В 2000 году же родилась их с Навкой дочь — Александра. Семья проживала в Нью-Джерси и Нью-Йорке, (США), где Александр работал тренером. В 2010 году пара объявила о расставании.

В 2011 году Александр женился на фигуристке Наталье Михайловой. В январе 2013 у них родилась дочь Екатерина.

Дни.ру: последние новости
Колдун Бесов назвал настоящую причину смерти звезды "Битвы экстрасенсов" 47-летняя Сенчукова в бикини произвела фурор Россия встала на защиту развратных курсантов летного училища
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части
Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии
Умер Константин Ямпольский
Близость Австрии и России напугала Меркель
США собирались передать РФ технологии «Звездных войн»
Видео
02:03
Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии
Происшествия
03:47
Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем
В мире Украина
01:02
Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части
Происшествия Армия
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Шоу-бизнес Интернет
00:00
Мелкая собака загнала огромного крокодила в реку
В мире Безумный мир
00:00
Создан совершающий 75 движений в секунду дельта-робот
Наука и техника
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
В мире Безумный мир
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение