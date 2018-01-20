Тело Шаинского доставили в Москву

Тело композитора Владимира Шаинского доставили в Москву самолетом авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер вылетел в пятницу из американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и прибыл в субботу днем в аэропорт Шереметьево, передает ТАСС.

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Церемония прощания с Шаинским состоится в понедельник, 22 января, в Доме композиторов в Брюсовом переулке, затем пройдут похороны на Троекуровском кладбище. Предполагается, что проститься с композитором придут оба его сына, другие родственники, друзья и близкие, поклонники его таланта и творчества. Младшая дочь Шаинского Анна, которая живет и работает в США, из-за сложностей с документами приехать не сможет.

Владимир Шаинский умер 25 декабря 2017 года на 93-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В последние годы он жил в американском городе Сан-Диего, 12 января там прошла церемония прощания с композитором. Шаинский написал более 400 песен.