Внезапная смерть КВН-щика потрясла россиян

Внезапная смерть КВН-щика потрясла соцсети

Сегодня стало известно о том, что участник команды КВН «НАТЕ» внезапно скончался. Об этом известии сообщили представители команды.

«19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушёл из жизни слишком рано и мог сделать ещё очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», — написано на странице команды в соцсетях.

Новость настолько шокировала зрителей и поклонников коллектива, что многие поначалу не верили в то, что Сергей действительно скончался. В соцсетях предполагали, что сообщение может быть чье-то злой шуткой или взломом аккаунта. Однако за несколько часов информация не была опровергнута ни родственниками, ни друзьями Сергея.

Подробности смерти Баленко не разглашаются. «Мы не можем ответить на вопрос: „Что произошло?“, пока сами не будем уверены в информации на 100%», — сообщают представители команды «НАТЕ».

Участники коллектива уже объявили о сборе средств в поддержку семьи погибшего.

Поклонники и те, кто был лично знаком с Баленко выражают соболезнования его близким. По злой иронии судьбы, буквально на прошлой неделе, после фестиваля КВН в Сочи, команда «НАТЕ» по результатам пробилась в Высшую Лигу.