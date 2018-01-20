«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины

Прославившийся искусственными мышцами житель Пятигорска Кирилл Терешин изумил Рунет радикальной сменой своей внешности, которую назвал «трансформацией».

«Человек-синтол» Кирилл «Руки-базуки» Терешин из Пятигорска предстал перед общественностью в новом образе, который ранее называл «трансформацией».

Теперь у Кирилла нет натуральных бровей, а на их месте красуются нарисованные, губы накрашены черной губной помадой, а волосы — желтого и голубого цветов, почти как на флаге Украины. Также Терешин сделал маникюр и стал красить ресницы.

На странице Кирилла в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько снимков и одна видеозапись, которые позволяют оценить внешний вид звезды Рунета.

Напомним, объем бицепсов Кирилла достигает 58 сантиметров — больше, чем у Арнольда Шварценеггера, при этом в остальном Терешин — довольно щуплый молодой человек, так что сочетание «рук-базук» с тонкой шеей и общей худобой многим кажется кажется комичным.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Кирилл Терешин пугал своих фанатов операцией по удалению искусственных мышц: инъекции синтетического масла синтола опасны и могут привести к ампутации конечностей, так что рано или поздно ему придется от них избавиться.