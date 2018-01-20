Названа причина смерти Тома Петти

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Reuters: музыкант Том Петти скончался от передозировки лекарств 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: EPA

Судмедэксперты установили причину смерти американского рок-исполнителя Тома Петти. Как сообщило в субботу агентство Reuters, музыкант скончался от случайной передозировки ряда лекарственных препаратов.

По сведениям агентства, в крови Петти была найдена смесь из семи веществ — несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты.

Музыканта нашли в октябре прошлого года в его доме в городе Малибу (штат Калифорния) в критическом состоянии. У него констатировали остановку сердца, исполнитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, получил известность в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. Группа выпустила несколько хитов, в том числе American Girl ("Американская девушка"), Free Fallin' ("Свободное падение"), Listen to Her Heart ("Прислушайся к ее сердцу") и некоторые другие. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.

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