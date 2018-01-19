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Стали известны доходы Шурыгиной
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Стали известны доходы Шурыгиной 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Instagram

Диана Шурыгина заработала на телепрограммах около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на знакомого Андрея Шлягина, мужа Шурыгиной.

По словам собеседника «МК», никаких баснословных сумм Диана Шурыгина и Андрей Шлягин за участие в телешоу не получают. Их гонорары составили: 50 тысяч рублей, 100 тысяч и 150 тысяч, а за все время они заработали около 500 тысяч рублей.

>> Муж Шурыгиной набросился на женщину-эксперта на Первом канале

По словам молодого человека, на телевидение Диану и ее мужа заманивают обманом.

«Я спросил Андрея об этом. Он сказал, что на передачи их заманивают, обещают принять их сторону, защитить, но по итогу, все им выходит боком», — сказал собеседник издания.

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина приобрела скандальную известность после серии программ «Пусть говорят» на Первом канале, в которых обсуждалась история ее изнасилования.

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