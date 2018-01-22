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«Синтоловый качок» лег на операционный стол
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Терешин целиком превратится в «базуку» 

Вести.Ru 4 часа назад

Кирилл Терешин после операции на "руках-базуках" появился на публике. Он рассказал, что скоро собирается сделать "плечи-базуки" и уже начал трансформацию ног. Молодой человек пообещал, что на этом не остановится и превратит свое тело в "тело-базуку", сообщает телеграм-канал Life Shot.

Ранее врачи удалили синтол из "рук-базук" и вставили импланты. К операции молодого человека подтолкнула встреча с кумиром. Ромарио дос Сантос Алвес тоже увлекался синтольными инъекциями, пока чуть не потерял свои гигантские руки. В ходе съемок "Прямого эфира" с Андреем Малаховым на "России 1" бразилец убедил Терешина избавиться от вколотого в мышцы препарата. Выпуск передачи выйдет на следующей неделе.

После операции парень опубликовал во "ВКонтакте" фотографии, на которых улыбается и демонстрирует свежий маникюр. Молодой человек выглядит довольным и с удовольствием позирует с девушками.

Кирилл Терешин известен не только большими руками — недавно он начал экспериментировать с внешностью. Молодой человек покрасил волосы в яркие цвета, отрастил ногти и стал пользоваться косметикой.

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