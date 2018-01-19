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Малахов рассказал о «крупной аварии»
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Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС

В СМИ появилась информация, согласно которой телеведущий Андрей Малахов разбился в крупной автоаварии. Утверждалось, что шоумен находится в тяжелом состоянии. Малахов прокомментировал эти сообщения.

На днях в социальной сети Instagram появилось тревожное сообщение. Якобы во вторник, 16 января, популярный телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов попал в крупную автомобильную аварию. Состояние его здоровья оценивалось как крайне тяжелое. Заголовок новости буквально пугал: "Малахов разбился".

Журналисты узнали об этом лишь сейчас, когда сенсационную информацию прокомментировал сам "покалеченный" телеведущий. В той же соцсети в Stories Андрей Малахов он разместил шокирующую публикацию и от себя написал:

"Вот что за бред?"

Тем самым шоумен дал понять, что с ним все в порядке. Отметим, что позднее публикация об аварии с участием журналиста исчезла.

О том, что с Малаховым ничего страшного не случилось, подтвердила и певица Катя Семенова. На своей официальной страничке в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Андреем Малаховым.

"Сегодня была классная съемка! Я всегда рада Малахову @malaxov177, а он— мне! Взаимность!" — написала Семенова. На фотографии певица позирует с вполне здоровым Андреем Малаховым.

Отметим, что на днях у телеведущего был день рождения. Ему исполнилось 46 лет. Пожалуй, лучший подарок ему сделала супруга Наталья Шкулева. В ноябре 2017 года она родила сына. Мальчика назвали Александром.

Жизнь супругов радикально изменилась.

"Раньше я спал очень крепко. Сейчас же просыпаюсь от малейшего хныка малыша", — признался Андрей в недавнем интервью. "Ни один день не похож на предыдущий. Александр растет, развивается. Уже появилась прическа, ушла младенческая отечность. Он начинает агукать, улыбаться. Да, я не могу сказать, какой сейчас день недели, но помню все мелочи", — отметила Наталья.

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