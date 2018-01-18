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Вдова солиста «Иванушек» осталась без наследства
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Вдова солиста «Иванушек» осталась без наследства 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Гражданская жена покойного солиста «Иванушек International» Олега Яковлева может остаться без жилья, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, незадолго до смерти певец написал завещание, согласно которому все его имущество отходит племяннице и еще одному родственнику, чье имя не сообщается.

Общая стоимость имущества покойного артиста составляет около 200 млн рублей: это несколько квартир в Москве, квартиры в Санкт-Петербурге и Черногории и дача.

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По некоторым данным, супругу Яковлева Александру Куцевол в скором времени попросят освободить занимаемую жилплощадь.

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