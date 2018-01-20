Умер Константин Ямпольский

В России скончался участник "Битвы экстрасенсов" Константин Ямпольский. У него остановилось сердце из‐за острой коронарной недостаточности, сообщает телеканал "360".

Ямпольский ушел из жизни во вторник, 16 января. Ему было всего 33 года. Как отметили его сокурсники из Воронежского государственного института искусств, Константин не имеет близких людей. Силами театрального сообщества они намерены организовать ему достойные проводы.

"Просим вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете", — сказали сокурсники.

Константин увлекался экстрасенсорикой с детства. Он был участником десятого сезона "Битвы экстрасенсов", затем работал в московском Центре парапсихологии, занимался любовной магией. За месяц до смерти Ямпольский разместил в социальной сети предсмертное обращение создателя компании Apple Стива Джобса.