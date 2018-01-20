Ещё
Умер Константин Ямпольский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Константин Ямпольский 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: https://vk.com/kyampolsky

В России скончался участник "Битвы экстрасенсов" Константин Ямпольский. У него остановилось сердце из‐за острой коронарной недостаточности, сообщает телеканал "360".

Ямпольский ушел из жизни во вторник, 16 января. Ему было всего 33 года. Как отметили его сокурсники из Воронежского государственного института искусств, Константин не имеет близких людей. Силами театрального сообщества они намерены организовать ему достойные проводы.

"Просим вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете", — сказали сокурсники.

Константин увлекался экстрасенсорикой с детства. Он был участником десятого сезона "Битвы экстрасенсов", затем работал в московском Центре парапсихологии, занимался любовной магией. За месяц до смерти Ямпольский разместил в социальной сети предсмертное обращение создателя компании Apple Стива Джобса.

Газета.Ru: последние новости
В Сети попросили не отчислять ульяновских курсантов из-за эротического видео Умерла продюсер "Звездных войн" Скончался басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд
 Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды сообщили о жертвах бомбардировок ВВС Турции
Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем
Сенчукова в бикини произвела фурор
В Анапе произошло землетрясение
Порошенко «забыл» про русских в Крыму
Видео
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
В мире Безумный мир
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Шоу-бизнес Интернет
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:39
«Умирающим» телефонам дали шанс
Интернет Наука и техника
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
01:07
Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео
Украина В мире
08:16
В Сеть попали подробности об «убийце» Android
Интернет Гаджеты
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение