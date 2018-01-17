Джигарханяна увезли в больницу

Джигарханяну вызвали скорую

Народному артисту России Армену Джигарханяну стало плохо на рабочем месте. Как сообщает Telegram-канал 112, Джигарханяну вызвали «скорую» в театр.

Как оказалось, у артиста подскочило давление. По некоторым данным, вечером у Джигарханяна была запланирована встреча с представителями бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Как сообщил позже Telegram-канал 112, Джигарханяна госпитализировали в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова.

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Ранее стало известно, что Виталина подала заявление в суд с просьбой аннулировать развод с народным артистом. Мотивация ее поступка до сих пор неизвестна. Как предположила бывший представитель Романовской Элина Мазур, страсти немного поутихли, о Виталине подзабыли, и ей захотелось напомнить о себе.