Ещё
Бывшая жена Джигарханяна попрощалась с близкими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая жена Джигарханяна попрощалась с близкими 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com

Бывшая жена Джигарханяна стала гостем очередного выпуска "Пусть говорят". Татьяна Власова сделала сенсационное заявление.

Женщина решилась уйти в дом престарелых, чтобы провести остаток жизни в специализированном учреждении.

"Если так получится, я абсолютно спокойно это сделаю. Я настолько богата внутри, что мне все равно, где буду находиться, главное, чтобы я себя сохранила, не озлобилась, мне интересно все, кроме камеры пыток", — сказала Татьяна Сергеевна.

Она призналась, что ей больше некуда идти. Дом, который они построили в Америке вместе с Арменом Борисовичем, она продала, а половина ее квартиры в центре принадлежит абсолютно посторонним людям. Похоже, что это заявление Татьяны Власовой — прощание с родными и близкими. Женщина готова удалиться от суеты и скандалов, которые преследуют ее и Армена Борисовича.

Кроме этого важного заявления Татьяна Сергеевна призналась, что совершила ошибку, избавившись от недвижимости в США.

"Я жалею, что поторопилась и продала этот дом. Я бы ему сейчас сказала: возьми пальто, пойдем домой", — призналась Власова.

По ее словам, продажа дома не принесла ей ничего хорошего. Она оказалась должна Армену Борисовичу огромную сумму: 70 тысяч долларов. Именно во столько суд оценил стоимость принадлежащей Джигарханяну доли.

Благодаря вмешательству сына Татьяны Сергеевны, Джигарханян буквально несколько недель назад отказался от видов на деньги и отозвал иск.

"Всегда знала, что мой муж — добрый человек. Когда я хорошо знаю человека, ну не может он так измениться. До этого у нас был счастливый брак. У меня такое ощущение, что он меня до сих пор любит. У меня вначале обида была, боль, грустно — не то слово, даже ругаться хотелось, хоть я терпеливая. Но были моменты, когда материться хотела, хоть и не умею", — рассказала бывшая жена Джигарханяна.

Дни.ру: последние новости
Муж Шурыгиной избил второго насильника в эфире Первого канала Агрессивные буддисты избили больного Криса Кельми Назван срок закрытия "Дома-2"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса умерла после гибели семьи
Поклонская ответила Мосийчуку словами Кадырова
После резни в пермской школе разгорелся новый скандал
В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году
Упорный песец победил рыбака измором
Видео
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
01:15
Белорусов посадили за стриптиз и убийство у Освенцима
Происшествия
01:15
Упорный песец победил рыбака измором
В мире
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
00:51
Избивший пациентку врач объяснил свой поступок
Происшествия
01:07
Порошенко рассказал, кто будет платить за Javelin
В мире Армия
В Мексике SSJ-100 разобрали на запчасти
Компании
01:06
Пентагон нашел ответ на кибератаки
Армия
02:00
Фанатики приковали Кельми к кровати и избили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение