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Муж Шурыгиной избил насильника в эфире Первого канала
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Муж Шурыгиной избил второго насильника в эфире Первого канала 

Дни.ру 4 часа назад

Съемки очередного выпуска программы "На самом деле" закончились скандалом. Муж Дианы Шурыгиной решил потребовать от насильника девушки сатисфакции.

Андрей Шлягин ворвался в студию и накинулся с кулаками на Александра Рухлина, которого звезда "Пусть говорят" обвиняла в изнасиловании. Супруг девушки несколькими сильными ударами сбил Рухлина со стула и потребовал у него извиниться перед Дианочкой. "Извинись ***** перед ней, ****", — забился в руках охранников Шлягин.

Когда защитника Шурыгиной попытались вывести из студии, дорогу ему преградила возлюбленная Рухлина. Девушка толкнула Шлягина, но мгновенно оказалась в опасности: разъяренная Шурыгина бросилась на защиту супруга и даже успела нанести удар в грудную клетку своей оппонентки. Хаос, воцарившийся в студии, усиливали вопли Шлягина: "Ты что, не можешь перед ней извиниться, падла?! ***** ".

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