Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА

«Вечерний Ургант» снял видео в поддержку ульяновских курсантов

На официальной странице программы "Вечерний Ургант" в Instagram опубликовано видео, в котором участники проекта танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction.

#Satisfaction Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Ролик с хэштегом #Satisfaction продолжительностью чуть меньше минуты набрал за 12 часов свыше миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев.

Ранее в интернете появились кадры, на которых курсанты УИГА в нижнем белье танцуют под Satisfaction в помещениях общежития. Видео вызвало общественный резонанс. Глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что курсанты должны понести наказание. Прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей, но к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения.

В поддержку ульяновских курсантов похожие видео записали студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума и молодые люди в футболках МЧС.