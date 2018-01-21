Ещё
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вечерний Ургант» снял видео в поддержку ульяновских курсантов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

На официальной странице программы "Вечерний Ургант" в Instagram опубликовано видео, в котором участники проекта танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction.

#Satisfaction

Публикация от  Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Ролик с хэштегом #Satisfaction продолжительностью чуть меньше минуты набрал за 12 часов свыше миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев.

Ранее в интернете появились кадры, на которых курсанты УИГА в нижнем белье танцуют под Satisfaction в помещениях общежития. Видео вызвало общественный резонанс. Глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что курсанты должны понести наказание. Прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей, но к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения.

В поддержку ульяновских курсантов похожие видео записали студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума и молодые люди в футболках МЧС.

РИА Новости: последние новости
В Воронеже скончался экс-участник "Битвы экстрасенсов" СМИ сообщили о смерти продюсера "Звездных войн" Эллисон Шермур Скончался басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд
 Ещё 111 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Константин Ямпольский
Курды сообщили о жертвах бомбардировок ВВС Турции
Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем
Сенчукова в бикини произвела фурор
В Анапе произошло землетрясение
Видео
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
В мире Безумный мир
Ургант снял видео в поддержку курсантов УИГА
Шоу-бизнес Интернет
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:39
«Умирающим» телефонам дали шанс
Интернет Наука и техника
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
01:07
Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео
Украина В мире
08:16
В Сеть попали подробности об «убийце» Android
Интернет Гаджеты
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение