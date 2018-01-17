Дочь Кафельникова рассказала о наркотической зависимости

Дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся рассказала в интервью журналу Tatler, что была зависима от наркотиков и хотела покончить с собой.

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По словам Кафельниковой, она «всегда хотела бежать куда угодно, только бы там было лучше», поэтому она уговорила отца отправить ее на учебу в частную школу в Великобритании. Там ей стало лучше, но она «все равно не справлялась с собой»: из-за своей замкнутости девушка не могла ни с кем подружиться, а все-таки найденная подруга в какой-то момент назвала ее «странной» и перестала здороваться.

«Я впервые задумалась о смерти», — заявила Кафельникова.

Тогда знаменитая дочь считала самоубийство единственным способом избавления от страданий, а несмертельные порезы на руках — «освобождением от боли через наказание самой себя».

«Это было как приход — только рукам очень холодно», — объяснила она.

Руководство школы, заметив порезы, отправило Кафельникову к психологу, который диагностировал у нее депрессию и анорексию, а спустя некоторое время девушка вернулась в Москву, где подружилась с «приветливой и открытой» золотой молодежью и наконец перестала чувствовать себя «гадким утенком», а также резать себя.

«Я становилась той Алесей, которую он (отец. — прим. ред.) хотел видеть. И за это папа был готов бросить весь мир к моим ногам», — рассказала она.