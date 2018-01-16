Курникова и Иглесиас показали своих детей

Бывшая теннисистка Анна Курникова и ее бойфренд, певец Энрике Иглесиас показали своих детей. О том, что 36-летняя россиянка родила двойню, стало известно в середине декабря 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис.