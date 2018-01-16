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Курникова и Иглесиас показали своих детей
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Курникова и Иглесиас показали своих детей 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Instagram

Бывшая теннисистка Анна Курникова и ее бойфренд, певец Энрике Иглесиас показали своих детей. О том, что 36-летняя россиянка родила двойню, стало известно в середине декабря 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.

Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис.

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