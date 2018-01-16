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Скончавшаяся солистка Cranberries не смогла угодить Лозе
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Скончавшаяся солистка Cranberries не смогла угодить Лозе 

Рамблер 40 минут назад

Юрий Лоза раскритиковал творчество ирландской группы The Cranberries, солистка которой Долорес О’Риордан скоропостижно умерла накануне.

Как заявил Лоза в интервью порталу iz.ru, музыка Cranberries навязана русскому человеку, но «от нас она так же далека, как корейская или китайская».

«Мы не слушаем эту музыку», — резюмировал автор «Плота».

Далее Юрий Лоза начал рассуждать о главном хите группы — песне Zombie, и пришел к выводу, что «это просто раскрученный хит. Не значит, что он согрел душу хоть одного россиянина. Славянскую душу он никак не греет».

>> Умерла Долорес О’Риордан

Лоза также сказал, что смерть Долорес О’Риордан его никак не касается.

«Я не очень понимаю, каким образом это касается нас. Мы же не обращаем внимание на смерть корейских исполнителей или таиландских», — заметил музыкант.

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