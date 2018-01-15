Ещё
Семёнов отказался приносить извинения Шурыгиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадырову запретили въезд в Литву
Кадырову запретили въезд в Литву

Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым 

Дни.ру 3 часа назад

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" был посвящен недавно вышедшему на свободу Сергею Семенову. Молодой человек обвинялся в изнасиловании Дианы Шурыгиной.

Эксперты, приглашенные продюсерами шоу в студию, обрушились на бывшего заключенного. Часть из них была уверена, что Семенов отсидел недостаточно.

"Год в колонии — как в армии побывал. Испортил жизнь Диане и ее семье. За те действия, которые он совершил, суд назначил ему справедливое наказание в виде восьми лет… О том, что Сергей освобождается по УДО, нас не известили. Ранее говорили, что это возможно только по согласию потерпевшей стороны", — заявила адвокат Дианы Шурыгиной Наталья Глухова.

Отметим, что некоторая часть экспертов встала на сторону Сергея Семенова. Так, например, телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что находит поведение Дианы Шурыгиной странным.

"Разумеется, я против насилия. Насилие над женщиной — расстрельная статья. Мир сошел с ума. Жалко обоих. Но Диана слишком быстро освоилась в новых условиях", — признался в своих сомнениях ведущий.

Ему вторил его коллега, Артем Королев. Он заявил, что Диана Шурыгина не похожа на жертву.

Сам молодой человек заявил, что не собирается общаться с Дианой Шурыгиной. Он не намерен приносить ей свои извинения и виноватым себя не чувствует.

"Да, в этих событиях была моя вина. Мне нужно было лучше следить за своим окружением. Но в том, в чем меня обвинил суд, я не признаюсь. Вас там не было, вы не знаете. Она не была слабой, скажем так", — ответил молодой человек одному из нападавших на него экспертов.

Сергей Семенов подчеркнул, что не считает себя во всем правым. Он хочет, чтобы его история стала наглядным примером для других молодых людей.

"Чтобы они не допустили таких же ошибок", — объяснил Сергей Семенов.

Дни.ру: последние новости
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» признал «победу» Украины
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Умерла вокалистка The Cranberries
Народ бежал от гроба с Державиным
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Видео
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
01:27
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Шоу-бизнес
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
00:47
Собчак «похоронила» пострадавших детей в Перми
Общество
02:04
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Происшествия
02:14
Умерла вокалистка The Cranberries
Шоу-бизнес
00:21
«Волан-де-Морт». В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина
Политика
00:47
Названы основные версии трагедии в Перми
Происшествия
00:53
Шурыгина заглянула на Первый канал после Малахова
Шоу-бизнес
01:27
Семёнов отказался приносить извинения Шурыгиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение