Собчак объяснила танцы у храма

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак рассказала, почему решила устроить танцы у православного храма. Ранее она опубликовала в соцсети видео, в котором она вместе с мужем Максимом Виторганом и еще одним мужчиной танцует на фоне храма.

«Почему пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении… И церковь, она не про страдания. Она про радость», — высказалась телеведущая.

Также Собчак назвала себя «невоцерковленным, но верующим человеком», пишет kp.ru.

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Ранее в РПЦ отказались комментировать выходку звезды.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.