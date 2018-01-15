Ещё
Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадырову запретили въезд в Литву
Кадырову запретили въезд в Литву

Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: ТАСС

Знаменитый футбольный комментатор Василий Уткин дал большое интервью. Журналист рассказал о своей жизни.

Оказывается, диктор был тайно женат на модели. Брак был заключен в 1997 году и продлился всего полтора года. По словам комментатора, они познакомились в общей компании. Через какое-то время у них начались отношения.

"У Наташи не было российского паспорта — она была дочкой военного и не родилась в России. В какой-то момент я сказал: "Выходи за меня замуж". Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками — не было ни квартиры, ничего", — приводит слова Уткина сайт sports.ru.

Спустя какое-то время Василий и Наталья разошлись. Несмотря на это, молодые люди остались в хороших отношениях.

Кроме того, знаменитый комментатор рассказал о своей карьере. Василий Уткин уверен, что больше никогда не будет работать на телевидении.

"Я не очень сожалею по этому поводу: очень много нового узнал и попробовал, доволен и образом жизни, и количеством работы, и качеством оплаты этой работы. Мне жаль только, что я не могу заниматься любимым делом — тем, к которому, как я, видимо, небезосновательно думал, у меня есть некое призвание", — признался комментатор.

Уткин заявил, что сейчас зарабатывает намного больше, чем во время работы на "Матч ТВ". Тогда зарплата диктора составляла 600 тысяч рублей, сейчас же, по его словам, он получает больше миллиона в месяц, комментируя футбольные матчи в барах и пабах столицы. Из этих денег большая часть уходит на погашение кредита на дом, который комментатор купил несколько лет назад.

Дни.ру: последние новости
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» признал «победу» Украины
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Умерла вокалистка The Cranberries
Народ бежал от гроба с Державиным
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Видео
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
01:27
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Шоу-бизнес
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
00:47
Собчак «похоронила» пострадавших детей в Перми
Общество
02:04
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Происшествия
02:14
Умерла вокалистка The Cranberries
Шоу-бизнес
00:21
«Волан-де-Морт». В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина
Политика
00:47
Названы основные версии трагедии в Перми
Происшествия
00:53
Шурыгина заглянула на Первый канал после Малахова
Шоу-бизнес
01:27
Семёнов отказался приносить извинения Шурыгиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение