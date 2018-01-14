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Малахов шокировал Шурыгину подлостью
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Малахов шокировал Шурыгину подлостью 

Дни.ру 14 часов назад
Фото: Дни.ру

Специально для Dni.Ru Диана Шурыгина дала большое интервью. Мы публикуем его частями без купюр. В частности, юная красавица рассказала о своем отношении к тому, что ее насильника, Сергея Семенова, почти сразу после выхода из тюрьмы позвали на программу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня", — призналась Диана Шурыгина, отвечая на вопросы редакции Dni.Ru в своем телеграм-канале.

Юная красавица, впрочем, с пониманием относится к тем, кто поддерживает Сергея Семенова.

По всей видимости, ее возмущает тот факт, что молодому человеку предоставят экранное время для того, чтобы оправдать себя и изложить свою версию произошедшего на всю страну. "Ну ладно в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда, это подло и низко я считаю", — заметила Диана Шурыгина.

"Эта история получила широкую огласку, о чем думают сами органы, отпуская насильника несовершеннолетней девочки через год с лишним домой и на телевидение в Москву, к чему они призывают? Давайте ребят, насилуйте малолеток, если они смогут доказать вину, то посидите годик, еще и прославитесь! Куда катится этот мир?!", — заключила юная красавица.

Напомним, Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, отбыв в колонии чуть больше года. Изначально за изнасилование Дианы Шурыгиной его приговорили к восьми годам заключения. Позже этот срок был сокращен до трех лет. Сам насильник Дианы Шурыгиной после освобождения рассказал, что хочет восстановиться на учебе или поступить в другой вуз, а также найти работу.

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