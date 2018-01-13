Жена звезды «Морозко» рассказала о его трагической смерти

Забытая звезда «Морозко» умерла страшной смертью

В программе "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1" первая жена актера Эдуарда Изотова Инга Будкевич рассказала о том, как сложилась судьба "Иванушки" из знаменитой сказки "Морозко". Актриса огорошила гостей студии признанием о смерти экс-супруга.

На момент съемок легендарной сказки Инга и Эдуард были женаты, у них подрастала маленькая дочка Вероника.

"Он был очень хороший, прекрасно пел, у него был настоящий баритон, как сейчас говорят, в его голосе был секс", — вспоминает Будкевич.

Актеры познакомились, когда учились во ВГИКе. А уже на втором курсе поженились. "Тайно, потому что его родители, а вернее его мама была против", — пояснила.

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Однако после 24 лет брака пара распалась. А через три года, в 1983-м, актера поймали за незаконные валютные операции. Изотова вместе с его второй женой Ириной Ладыженской посадили в тюрьму.

"Его взяли за то, что он поехал и менял там тысячу долларов и какие-то золотые монеты. Мы к тому времени были уже в разводе. А он со второй женой хотел дачу построить, вот и денег пошел менять. Ему дали три года и вся жизнь у него закончилась. Дурачок", — посетовала артистка.

В студии "России-1" Инга призналась, что чувствует себя виноватой в случившемся и до сих пор испытывает чувства к Эдуарду. "Я его люблю очень. Я виновата очень конечно, может если бы не разошлась, то не было б этого, и он бы не погиб", — сказала Будкевич.

Отбыв срок Изотов вернулся к работе, но пережил несколько инсультов, а через какое-то время стал терять память, забывать текст, поэтому с театром пришлось расстаться.

"Он не сумел это пережить. Он умирал. Вышел озлобленный и один инсульт, второй. третий", — с грустью произнесла актриса.

Болезнь прогрессировала. В последний год актер уже не мог самостоятельно передвигаться, с трудом говорил, периодически не узнавал близких. Свою жизнь знаменитый Иванушка из "Морозко", закончил в закрытом психоневрологическом пансионате. Эдуард Изотов скончался в 2003 году. Он похоронен на Химкинском кладбище под Москвой.